Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde merkez Eyyübiye İlçesi'ne bağlı Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Altun ailesinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Uğurlu Mahallesi çıkışında pusuya düşürülerek kaleşnikof ile tarandı. Saldırganlar kaçarken, otomobildeki amca çocukları Ahmet Altun ile Eyyüp Altun yaralandı. Yaralı kuzenler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Altun doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Altun'un cesedi otopsi için morga konulurken, ölüm haberini duyup hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.