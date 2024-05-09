Hayrete düşüren anlar: TikTok’ta canlı yayın açıp evin ortasında mangal yaktılar

TikTok’ta yapılan ilginç canlı yayınlara bir yenisi daha eklendi. Türk bir aile oturma odasının ortasında mangal yaptı. Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan o anlar pek çok yorumu beraberinde getirdi.

Son zamanlarda tartışmaların odağındaki sosyal medya platformu TikTok’tan hayrete düşüren videolar gelmeye devam ediyor. Son olarak bir aile, evlerinin ortasına yaktıkları mangalla adından söz ettirdi.

Dumanların yükseldiği anlarda her şey gayet normalmiş gibi davranmaları ve o anları canlı yayına vermeleri ise gündem oldu.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Ailenin bu ilginç görüntüleri kısa sürede viral olarak en çok konuşulanlar arasına girdi.

Video hızla yayılırken, yorumlar da gecikmedi. Eleştirilerin hedefi haline gelen aile için “Bizim millet sırf izlenme ve para için daha ne kadar saçmalamayacak” , “Ailece karbonmonoksit keyfi… Biraz da azot atın mangala” , “TikTok’un neden kapatılması gerektiğini anlatan bir video olmuş” gibi yorumlar geldi.