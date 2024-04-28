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TikTok bağımlısı anne rezaleti! İki çocuğuna canlı yayında şiddet uyguladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TikTok bağımlısı anne rezaleti! İki çocuğuna canlı yayında şiddet uyguladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her türlü ahlaksızlığın yer aldığı TikTok’ta skandal bitmiyor! ‘Karagül’ kullanıcı adlı kadın, iki çocuğuna canlı yayında şiddet uyguladı. Çocuklar, kanlar içinde ağlarken sözde anne de para toplamaya çalıştı!

TikTok’ta paylaşılan ve tepki çeken görüntülere her gün bir yenisi ekleniyor. Skandal videoların merkezi hâline gelen platformda “Karagül” adındaki bir kullanıcının çocuklarına psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayıp paylaştıktan sonra bir de para toplamaya çalışması tepki çekti.

KÜÇÜK ÇOCUK ACILAR İÇİNDE KIVRANDI O YAYINA DEVAM ETTİ

Bir videosunda çocuğu kafasını duvara çarpıp kanlar içinde kalmasına rağmen yayınına devam eden iki çocuk annesi Karagül’ün “Arkadaşlar ambulans çağırdım geliyor” dediği duyuluyor. Küçük çocuk acı içinde ağlarken “Elim ayağım titriyor” demesine rağmen yayınından vazgeçmeyen Karagül’ün skandalları bununla da sınırlı değil.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kullanıcı, bir diğer videosunda ise yine canlı yayın esnasında çocuğuna vuruyor. Çocuğun ise hıçkırarak ağladığı duyuluyor. Farklı bir videosunda ise sarılmaya kalkan oğlunu itekleyen Karagül’ün görüntüleri sosyal medyanın da tepkisini çekiyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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