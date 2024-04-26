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TikTok verilerine karşı dijital savaş! İstenilen sonuç alınmazsa kapatılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TikTok verilerine karşı dijital savaş! İstenilen sonuç alınmazsa kapatılacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerli ve dijital veriler için harekete geçen Türkiye, TikTok’un uygunsuz paylaşımlarını İDN’ler kurarak kontrol altına alacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - ABD’nin, Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok’un ülkedeki vatandaşların verilerini paylaşabileceği gerekçesiyle şirket için aldığı “ya sat ya da kapatacağım” kararı, Türkiye’yi de alarma geçirdi.

MÜSTEHCEN İÇERİKLERLE GÜNDEMDE

Türkiye’de Ocak 2023’te yayınlanan son veriler ışığında 30,8 milyon TikTok kullanıcısı bulunuyor. TikTok, son dönemde Türkiye’de de özellikle müstehcen içerikler sebebiyle gündeme gelmiş ve yetkilileri TBMM’ye davet edilerek, Türkiye’deki faaliyetleri hakkında şirketten bilgi talep edilmişti.

"TİKTOK BİR ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, önceki gün yaptığı açıklamada, TikTok’un TBMM’de verdiği vaatleri yerine getirmediğini belirterek “TikTok temsilcilerini tekrar Meclis’e çağıracağız” dedi. Yayman “Halkımız ‘TikTok bir ulusal güvenlik meselesidir, buranın kapatılmasını istiyoruz’ diyor” ifadelerini de kullandı.

 İDN'LER İLE KONTROL ALTINA ALINACAK

Öte yandan, kurulması planlanan İnternet Değişim Noktaları (İDN) ile TikTok verileri güvenlik makamlarınca daha sıkı denetlenebilecek. Eğer yurtdışına veri aktarımı sorunu kökünden çözülemezse Türkiye’de de TikTok’un yasaklanması gündeme gelecek. İDN’lere yönelik çalışmalar hızlandırılırken, ilk etapta bir tane Ankara, iki tane de İstanbul’da olmak üzere üç adet yerli İDN kurulacak. Birinci aşamada, kaynağı yurt içinde olan trafiğin yine yurt içinde sonlanması sağlanacak, ikinci aşamada ise kaynağı yurt içi ya da yurt dışı olsun yurt dışına çıkışın da İDN üzerinden yapılması sağlanacak. Böylece Türkiye’nin verilerinin Türkiye’de kalması sağlanacağı gibi, veri akışları da yetkili makamlar tarafından anlık olarak takip edilebilecek. İDN’lerin sene sonuna kadar kurulmasının planlandığı ifade edildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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