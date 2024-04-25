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TikTok, ABD'li biri tarafından satın alınmaktansa kapatılmayı tercih ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TikTok, ABD&#039;li biri tarafından satın alınmaktansa kapatılmayı tercih ediyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TikTok'un ana şirketinden yapılan açıklamaya göre sosyal medya platformu, ABD'li biri tarafından satın alınmaktansa ülkede kapatılmayı tercih edecek.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'un ABD'de yasaklanması üzerine kararlar alınmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, TikTok’un 270 gün içinde ülkedeki varlıklarını bir Amerikalı şirkete satmamasını, aksi halde erişime engelleneceği kararını imzalamıştı.

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ana şirketi ByteDance'den yapılan açıklamaya göre TikTok, ABD'li biri tarafından satın almaktansa ülkede kapatılmayı tercih edecek. 

TikTok'un Amerika'da 170 milyon kadar kullanıcıya sahip olduğu ve ülkedeki en popüler uygulamalardan biri olduğu biliniyor. Şirket, kullanıcılarından Biden hükümetine platformun kapatılmaması için baskı yapmasını talep etmişti.

TikTok, ABD'nin baş düşmanı Çin'e Amerikan vatandaşlarına dair verileri satmakla ve Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD Başkanlık Seçimlerini manipüle edebileceği şüphesiyle suçlanıyor. Bu sebeple ABD Kongresi, uygulamanın kapatılmasını ya da bir Amerikan şirketi tarafından yönetilmesini istiyor.

Öte yandan Kongrenin bir kısmı TikTok'un veri toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünü" kısıtlama anlamına gelebileceğini ileri sürüyor. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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