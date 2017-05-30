Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde 10 katlı bir binanın son katında boya işi yapan Nevzat ve Nezir Uzunyol kardeşler, iskele halatlarından birinin kopması sonucu metrelerce yüksekte asılı kaldı. Ters dönen iskeleye tutunarak yardım isteyen kardeşlerin imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu Uzunyol kardeşler, uzatılan merdiven vasıtasıyla bulundukları yerden yara almadan kurtarıldı.

