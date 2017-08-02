Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Yasin A. isimli işçi, inşaat çalışması sırasında iskele üzerinde bir platformdan diğerine geçmeye çalışırken yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağı düştü. Talihsiz işçi olay yerinde can verdi. Yapılan incelemelerin ardından Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yasin A.’nın cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İnşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti
02.08.2017 - 03:48 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 03:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Soma ilçesinde yapımı devam eden bir santralin iskelesinden düşen bir işçi hayatını kaybetti.
Etiketler : manisa,işçi,iş kazası,
493261 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/493261.aspx
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