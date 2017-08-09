Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kazdağları’nın Şahinderesi ile Avcılar mevkii arasında orman yangını çıktı. Saat 12.00 sularında çeşitli noktalardan başlayan yangın poyraz sebebiyle hızla büyüdü. Yangın büyümeye devam ederken, orman ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.



Kazdağları’nda sabotaj şüphesi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda 4 ayrı noktadan çıkan orman yangınına havadan 5 helikopter, karadan ise 24 ayrı ekiple müdahale ediliyor. Fırtına söndürme çalışmasını güçleştirirken, olayda sabotaj şüphesi ağırlık kazanıyor. Öğle saatlerinde Avcılar Köyü ile Şahin Deresi arasındaki çamlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Fırtına alevleri büyüttü. Alevlerin 4 ayrı noktadan çıkması ise şüphe uyandırdı. 5 yangın söndürme helikopteri denizden su alarak söndürme çalışmasına katılıyor. 24 arozöz ile 2 dozer de karadan işçiler ve köylülerin yardımıyla söndürme yapıyor. Bölgedeki fırtına ise söndürme çalışmasını etkilerken, alevlerin bu yüzden büyüdüğü ifade ediliyor.