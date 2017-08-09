Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Lojman Sokak'a kilit taşı döşeme çalışmaları yapan Yılmaz A'nın kullandığı özel bir şirkete ait iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada iş arkadaşı Halil Duman'a (40) çarptı. İş makinesinin üstünden geçtiği Duman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yılmaz A. ise olayın ardından gözaltına alındı. Duman'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.