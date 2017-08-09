Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında 3 Ağustos'ta, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 31 kişiden 24'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 21 kişiden 14'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 5'i 6 Ağustos'ta adliyeye sevk edilmiş, bunlardan 3'ü tutuklanmış, 2'si adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.