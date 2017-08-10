Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da neredeyse her gün yaşanan bonzai krizlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez ise İstanbul’un göbeği olan Beyoğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu maddenin etkisiyle krize giren erkek bir şahıs, sokak ortasında bağırarak kendini yerden yere vurdu.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Çocukların gözleri önünde kriz geçiren şahıs, yine çevredeki vatandaşlar tarafından yüzüne su çarpılarak kendini getirilmeye çalışıldı. Şahsın içler acısı hali kameralara yansıdı.