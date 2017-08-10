Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Arıdoru / Türkiye gazetesi - Arnavutköy’de 6 aydır birlikte olduğu kız arkadaşına evlenme teklifi organize eden 30 yaşındaki Feti Kaya, ilişkilerini bir adım daha ileriye götürmek adına sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu.

Aylar öncesi tanışan Serap Özdemir ile Feti Kaya çifti, mesai sonrası buluşarak bir araya geldi. Başına geleceklerden henüz haberi olmayan Özdemir, erkek arkadaşının daha önceden yakın arkadaşlarıyla günlerdir üzerinde çalıştıkları skeçleri izlemek için gösteri merkezine gitti. Genç çifti salonun girişinden sahneye kadar önceden hazırlanan mumlar ve güller karşıladı. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Özdemir, erkek arkadaşıyla birlikte kendilerine ayrılan koltuklara oturarak skeçleri izlemeye başladı. Ne olduğuna anlam veremeyen genç kız için bundan sonrası daha ilginç anlara sahne oldu. Kaya'nın kız arkadaşı, her skeçte kendisinden, ailesinden ve erkek arkaşının karakterinden kesitleri izlemesi onu daha da çok heyecanlandırmaya başladı. Genç adamın arkadaşlarının hazırladıkları skeçlerde, çiftin tanışmasından bu yana her anı sahnede birebir canlandırıldı. Skeçler sona erdiğinde genç adamın oyuncu ve tiyatrocu arkadaşı Arif Sevimli, çifti sahneye davet etti. Sevimli, ‘'Biz buraya kadar bütün sahneleri canlandırdık, fakat başaramadığımız bir sahne oldu. Onu da Feti arkadaşımız canlandıracak’' dedi.

Bunun üzerine sahnede heyecanlı anlar yaşanırken, genç adamın arkadaşları ellerinde, ‘'Benimle evlenir misin?'’ pankartıyla birdenbire ortaya çıktı. Kaya, kız arkadaşı için daha önce aldığı yüzüğü cebinden çıkararak genç kıza evlenme teklifini yaptı. Heyecanlı olduğu her halinden anlaşılan Özdemir, ömrünün geri kalanını birlikte geçirmesine neden olacak ''Evet'' cevabını büyük bir sevinç içerisinde verdi.

Salonda bu sahnelere şahitlik eden çiftin arkadaşları unutulmaz anları ayakta alkışladı.