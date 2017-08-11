Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat’ta sulama kanalına düşen araçtan çıkıp suda sürüklenen minik Elif kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çökelik Kışla köyünde Yusuf Ç. idaresindeki otomobil sulama kanalına düşerek kanalda 200 metre sürüklendi. Araçtan fırlayıp suda sürüklenen ve kurtarılarak hastaneye kaldırılan 7 yaşında ki Elif Ç’nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı öğrenildi.

Kazada sürücü Yusuf Ç. sulama kanalına düşen aracındaki üç çocuğunu çıkartmayı başarırken anne Emine Ç. sıkıştığı araçtan çıkartılmış Elif Ç. ise sürüklendiği kanalda olay yerinden 200 metre uzaklıkta bulunmuştu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



