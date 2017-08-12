Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ta yaşayan 60 yaşındaki emekli Yusuf Nugayoğlu, 4 gün önce ürün pazarlaması yapan bir televizyon kanalında değeri yaklaşık 200 lira olan cep telefonunun 99 liradan satıldığını görüp, reklamda belirtilen irtibat telefonundan kapıda ödemeli olarak sipariş verdi. Nugayoğlu, kargo ile gelen paketi alıp 99 lira ve kargo ücreti olan 15 lirayı kuryeye ödedi. Ancak eve girip paketi açtığında içinden sipariş vermediği bir telefon modeli çıkınca büyük bir şok yaşadı. Kentte telefon satışı yapan bir dükkana götürüp gösterdiği telefonun piyasa değerinin 20 lira olduğunu öğrenen Nugayoğlu dolandırıldığını anladı.

"SİPARİŞ VERDİĞİM NUMARAYI ŞİMDİ KİMSE AÇMIYOR"

Siparişi geldikten sonra şok olan ve hemen sipariş verdiği numarayı arayan Nugayoğlu kimseye ulaşamadığını söyledi. Nugayoğlu "Telefonum bozulmuştu. 4 gün önce yeni bir telefon alayım ürün pazarlanan kanalı aradım. Yetkililer 200 lira değerindeki tanınmış marka telefonu 99 liradan göndereceklerini söylediler. Kapıya gelen kargo şirketinin personeli parasını vermeden açamazsın dediler. Parasını verdim paketi aldım kargocu gitti. Kargonun içinden küçücük bir telefon çıktı. Belirtilen marka değil. Karşı tarafı aradım telefonu kimse açmıyor, cevap alamıyorum" dedi.

Üzgün olduğunu söyleyen Nugayoğlu "Toplam 115 lira ödedim. Ben asgari ücretle geçinen bir adamım. Bu tür ürünleri alanlarının bu oyunlara gelmesinler. Sivas'ta kaç kişi böyle dolandırılmış. Çok üzgünüm. Mahkemeye başvuracağım, tüketici derneklerine başvuracağım, polise gideceğim. Bunların yüzünden mağdur oldum" diye konuştu.

