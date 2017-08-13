Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla uygulanan Okul Sütü Programı’na ilişkin tebliğ Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre okul sütleri, içme sütü üretimi yapan onaylı gıda işletmelerinden alınacak. Süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulacak. Gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince sütlerin her bir partisinden numune alınıp tahlil edilecek.