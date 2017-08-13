Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Maden Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. Başmak ve 8 yaşındaki kızı Elem Başmak 16 KKZ 53 plakalı traktör ile tarlaya gitmek için yola çıktı. Babası tarladaki çalışırken traktörün sürücü koltuğuna oturan küçük kız, oyun oynamaya başladı. Biranda hareket eden traktör uçurumdan yuvarlanarak takla attı. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan küçük kıza ilk müdahaleyi babası yaptı.



Çevredeki vatandaşların yardımı ile traktörün altından çıkarılan küçük kız, otomobille hastaneye yetiştirilmeye çalışıldı. Yolda karşılaşılan 112 Acil Servis ekipleri, Elem'i alarak İnegöl Devlet Hastanesine getirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 yaşındaki kız kurtarılamadı. Küçük kızın hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi ve yakınları, sinir krizi geçirirken, Elem Başmak’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

