Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil trafikte ani fren yapınca arkasından gelen 4 otomobil birbirine çarptı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kazaya sebebiyet veren sürücü olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından araçların içindeki vatandaşlar sinir krizi geçirirken, trafikte yoğunluk meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe açtı.