Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil trafikte ani fren yapınca arkasından gelen 4 otomobil birbirine çarptı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kazaya sebebiyet veren sürücü olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından araçların içindeki vatandaşlar sinir krizi geçirirken, trafikte yoğunluk meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe açtı.
Bursa-Ankara karayolunda zincirleme kaza
13.08.2017 - 16:54 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa-Ankara karayolunda 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Etiketler : Bursa-Ankara karayolu,zincirleme kaza,
495949 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/495949.aspx
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