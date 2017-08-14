Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğle namazı öncesinde Ulu Cami’de meydana geldi. İddialara göre, aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen enişte Üzeyir Mol, öğle namazı için camiye gelerek şadırvanda abdest alan kayınbiraderi Ramazan Güllü’nün arkasından yaklaşarak ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu ensesine kurşun isabet eden Ramazan Güllü ağır yaralanırken, seken kurşunlardan bir tanesi de cami şadırvanında abdest alan İsmet Yetişken adlı yaşlı bir adama isabet etti. Olayın ardından Mol, kendisini yakalamaya çalışan vatandaşların elinden kurtularak kaçmayı başardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Güllü’nün ameliyata alındığı öğrenildi.



CAMİ CEMAATİ BÜYÜK KORKU YAŞADI

Öğle namazı sırasında meydana gelen olay nedeniyle cami cemaati büyük korku yaşarken, bazı vatandaşların camiden dışarı çıktığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.