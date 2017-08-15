Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Niksar çevre yolunda meydana gelen kazada, A.Y.'nin kullandığı 38 ZY 338 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Bekir Şahin'e çarptı. Kazada yaralanan Şahin, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.