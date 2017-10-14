Kaza, Sinop’un ilçesi Erfelek Abdurrahman köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 AÜ 125 plakalı otomobil kontrolden çıkıp takla atıp ters döndü. Kazada, hurda yığınına dönen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. 
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 