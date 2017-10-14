Kaza, Sinop’un ilçesi Erfelek Abdurrahman köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 AÜ 125 plakalı otomobil kontrolden çıkıp takla atıp ters döndü. Kazada, hurda yığınına dönen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Otomobil takla attı: 5 yaralı
14.10.2017 - 09:00 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’un Erfelek ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop’un ilçesi Erfelek Abdurrahman köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 AÜ 125 plakalı otomobil kontrolden çıkıp takla atıp ters döndü. Kazada, hurda yığınına dönen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Etiketler : Sinop,kaza,
511164 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511164.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER