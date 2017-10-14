Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Sinop’un ilçesi Erfelek Abdurrahman köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 74 AÜ 125 plakalı otomobil kontrolden çıkıp takla atıp ters döndü. Kazada, hurda yığınına dönen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.