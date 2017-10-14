Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca önümüzdeki günlerde Van il merkezinde bombalı, silahlı eylemlerde kullanmak üzere il merkezine silah ve mühimmat aktarımında bulunulduğunun tespit edilmesi üzerine 13.10.2017 tarihinde Hacıbekir ve Karşıyaka mahallelerinde yapılan 2 ayrı operasyonel çalışmada; 2 adet roket atar, 16 adet roket mühimmatı, 1 adet keskin nişancı silahı Kanas, 1 adet Kalaşnikof silah, 1 adet G3 piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 3 adet el bombası, 4 adet fünye grubu, 5 elektrikli kapsül ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.



