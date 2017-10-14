Kaza, merkez Malatya Caddesi Abdullahpaşa Trafo Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 A 4836 plakalı polis aracı kavşakta 23 BZ 814 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, ilk müdahaleyi polisler yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis aracı otomobille çarpıştı: 2 yaralı
14.10.2017 - 10:25 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ’da polis ekip aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Etiketler : elazığ,haberler,kaza,
511179 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511179.aspx
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