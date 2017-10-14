Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, merkez Malatya Caddesi Abdullahpaşa Trafo Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 A 4836 plakalı polis aracı kavşakta 23 BZ 814 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, ilk müdahaleyi polisler yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.