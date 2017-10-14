Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Erkan Çelebi idaresindeki 48 N 1116 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Acar idaresindeki 20 PN 152 plakalı otomobille Babadağ yolu üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, otomobiller yol kenarına savrulurken, kazanın haber verilmesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler Çelebi ve Acar ile Ahmet Acar’ın kullandığı otomobilde bulunan Ümit Çoban, Tahsin Akar, Mehmet Sürgücü yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekibi tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Çelebi ve Acar’ın durumlarının ciddi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.