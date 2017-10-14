Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Osmangazi’ye bağlı Çırpan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki bir otomobile hasar verdi. Aracın üst bölümünden içeri giren şüpheliler teybi çaldı. Polisin olayla alakalı tahkikatı sürüyor.