Olay, Osmangazi’ye bağlı Çırpan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler park halindeki bir otomobile hasar verdi. Aracın üst bölümünden içeri giren şüpheliler teybi çaldı. Polisin olayla alakalı tahkikatı sürüyor.
Park halindeki arabanın teybini çaldılar
14.10.2017 - 11:45 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da kimliği meçhul kişi ya da kişiler, park halindeki aracın teybini çaldı.
Etiketler : bursa,araba,hırsız,haberler,
511199 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511199.aspx
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