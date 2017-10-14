Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'de yarın akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına beklendiği ifade edildi. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 7-9 kuvvetinde (60-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği ve pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Karadeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı
14.10.2017 - 17:45 | Son Güncelleme: 14.10.2017 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.
Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü,Karadeniz,haberler,fırtına,
511288 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511288.aspx
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