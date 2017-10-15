Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık’ın Koyunevi köyü sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Minibüsle Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
Çanakkale’de 23 Afgan kaçak yakalandı
15.10.2017 - 17:19 | Son Güncelleme: 15.10.2017 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 23 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Etiketler : Çanakkale,afgan kaçak,Yunanistan,
511469 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511469.aspx
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