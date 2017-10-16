Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Ankara karayolu Karaman Çayköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Ali K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen panelvan araç sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan panelvan araç, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Araçta bulunan sürücü ve yolcular kazada yaralandı. Kazada yaralanan sürücü Ali K. (30) ve Gamze K. (17) ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralılar Onur K. (31), Zeliha K. (25) ve Zehra K. (28) ambulanslarla BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.