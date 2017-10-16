Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik’te okul çıkışı öldürülen lise öğrencisi Helin Palandöken’i okul arkadaşları ve sevenleri mezarı başında ziyaret etti. Genç kızın defnedildiği Aydınlı Köyü Mezarlığına gelen yakınları, dualar ederek mezara çiçek bıraktı. Gözyaşlarının sel olduğu ziyarette Helin Palandöken’in mezar taşına sarılan yakınları yaşananlara isyan etti. Genç kızın bir arkadaşının ise gözyaşları içinde “Senin kanın hepimizin eline bulaştı, hepimizi affet” demesi yürekleri dağladı.İki mezarın ortasına yazılan kalp içindeki “Sen ve Ben” yazısı görenleri duygulandırdı. Mezarların üzeri ise sevenleri tarafından rengarenk çiçeklerle donatıldı.