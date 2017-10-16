Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Giresun merkezli, Ankara, Gaziantep, Bursa, Şırnak, Kırıkkale, Sakarya ve Karaman illerinde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında FETÖ’den tutuklu Eski Giresun Jandarma Bölge Komutanı Mustafa Doğru’nun emir astsubayı olarak görev yaptığı öğrenilen astsubay Murat Ş’nin de bulunduğu 10 muvazzaf asker Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye girişinde yakınları tarafından karşılanan askerlerden bazıları yüzünü saklarken, bazıları ise gözyaşları içerinde adliyeye girdi. Gözaltındaki askerlerden birinin yakını ise basın mensuplarına tepki gösterdi.