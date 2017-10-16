Geçtiğimiz hafta Giresun merkezli, Ankara, Gaziantep, Bursa, Şırnak, Kırıkkale, Sakarya ve Karaman illerinde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında FETÖ’den tutuklu Eski Giresun Jandarma Bölge Komutanı Mustafa Doğru’nun emir astsubayı olarak görev yaptığı öğrenilen astsubay Murat Ş’nin de bulunduğu 10 muvazzaf asker Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliye girişinde yakınları tarafından karşılanan askerlerden bazıları yüzünü saklarken, bazıları ise gözyaşları içerinde adliyeye girdi. Gözaltındaki askerlerden birinin yakını ise basın mensuplarına tepki gösterdi.
FETÖ’cü askerler adliyeye ağlayarak girdi
16.10.2017 - 14:35 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) karşı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi. FETÖ’cü askerler adliyeye ağlayarak girdi.
Geçtiğimiz hafta Giresun merkezli, Ankara, Gaziantep, Bursa, Şırnak, Kırıkkale, Sakarya ve Karaman illerinde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında FETÖ’den tutuklu Eski Giresun Jandarma Bölge Komutanı Mustafa Doğru’nun emir astsubayı olarak görev yaptığı öğrenilen astsubay Murat Ş’nin de bulunduğu 10 muvazzaf asker Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Giresun,FETÖcü askerler,muvazzaf asker,
511722 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/511722.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER