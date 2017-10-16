Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, dün Ezine ilçesi Dalyan köyü bölgesinde 51 Suriye uyruklu kaçak göçmen ile organizatörlük yapan Ukrayna uyruklu 3 kişi Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Ayrıca yapılan operasyonda, 12 metre uzunluğunda Ukrayna adına kayıtlı yat ele geçirildi. Yakalanan Ukrayna uyruklu şüpheli şahısların yatla Ukrayna’dan Türkiye’ye geldikleri, Suriyeli göçmenleri Yunanistan’ın Midilli Adası’na götürmeye karşılık kişi başı 1000 Amerikan Dolarına anlaştıkları tespit edildi. Yakalanan Suriyeli göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Şüpheli 3 Ukrayna vatandaşı İ.B.,M.M.,O.B., ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.