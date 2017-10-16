Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsü ile uyuşturucu hap getirileceğinin istihbaratını aldı. Narkotik dedektifleri söz konusu yolcu otobüsünü takibe aldı ve otobüsten inen N.C.'yi (31) gözaltına aldı. N.C.'nin çantasında yapılan aramada bin 237 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.C. polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.C. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.