Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Hakan Yücel, herkese örnek oluyor. Yücel, Türkiye’nin dört bir yanından hediye gelen kitapları köy çocuklarına ulaştırıyor. Mesafe tanımaksızın kilometrelerce pedal çeviren bu güzel insan, öğrenciler tarafından “Bisikletli kütüphaneci” olarak tanınıyor. Bu kapsamda Muş’un Sungu beldesindeki Sungu Ortaokulunda görev yapan matematik öğretmeni Ceyda Özşimşek, kendisine ulaşarak kitap talebinde bulundu. Her zaman olduğu gibi bu defa da talebi geri çevirmeyen gönüllü, Türk bayrağı asılı bisikletinin arkasındaki sepete Bitlis’te yüklediği 200 kitabı 80 kilometre uzaklıktaki okula getirdi. Öğretmen ve öğrenciler, balonla süsledikleri bisikletleriyle belde girişinde karşıladıkları Yücel’i okul bahçesine kadar eşlik etti. Kitaplarına kavuşan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Kitap dağıtmak için ilk defa şehir dışına çıktığını anlatan Yücel, şöyle konuştu: Bir yılda 560 kilometre yol katettim. 12 köydeki bin öğrenciye ulaştım. Amacım öğrencilerin geleceğine bir katkı sunmak. Ne kadar çok kitap gelirse o kadar köye gidebilirim. Çocukların gülüşünü gördükten sonra bacaklarımdaki güç bitmiyor, daha çok güç geliyor.