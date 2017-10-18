Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz örtü, Türkiye’nin birçok noktasında kindisini iyiden iyiye hissetirmeye devam ediyor. Rize ile Erzurum’u birbirine bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Geçidi kar yağışı sebebiyle beyaza büründü. Hazırlıksız yakalanan sürücüler ise, araçlarında mahsur kaldı. 6 kişi, kara yolları ekiplerini arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye iş makineleriyle ulaşan ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı; ancak kar yağışı ve tipi sebebiyle yol, ulaşıma açılamadı. Mahsur kalanlar ise araçlarını bırakarak, karayolları ekiplerinin de yardımıyla güvenli bölgeye geçti. Kış lastiği ve zincir bulunmayan araçlar iş makineleri ile çekilirken, ekipler yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde birkaç gündür devam eden soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla özellikle Zigana Dağı olmak üzere yüksek kesimleri kar bürüdü. Artvin’de de ulaşımda aksamalar yaşandı. Ardahan’da ise, kar yağışının ardından akşam saatlerinde çıkan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Şehir merkezinde öğrenciler kırılan ağaç dallarının arasından okula gitmeye çalıştı. Ardahan-Posof kara yolununun yanı sıra Merkez, Göle ve Hanak ilçelerinde 17 köy yolu kar yağışı sebebiyle kapandı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde kar temizliği yaparken, kar, öğrenciler için eğlenceye dönüştü. Bingöl Karlıova’da etkili olan fırtına sebebiyle bazı kamu kurumları ve çok sayıda evin çatıları uçtu, 2 kişi hafif yaralandı.