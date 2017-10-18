Van Emniyet Müdürlügü, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, PKK/KCK terör örgütünü yönelik 17 Ekim 2017'de Van Merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek, 8 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital metaryal ele geçirildiği kaydedildi.
Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı
18.10.2017 - 09:52 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'da polisin PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : van,polis,operasyon,gözaltı,
512202 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512202.aspx
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