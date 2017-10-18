Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl kar yağışının daha erken etkili olduğu bölgede Gürcistan sınır kapısı nedeniyle de yoğun kullanılan uluslararası karayolunda çok sayıda tır mahsur kaldı. Damal ilçesi ve Posof çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri araçların gidişlerine izin vermiyor.

Çoğu yabancı plakalı tırlardan bazıları yolu tamamen kapatırken bazıları da kayarak yolun dışına çıktı. Sürücüler iki gündür dağda mahsur kaldıklarını dile getirdi.

Yetkililer, kapanan Ulgar Dağı yolunun açılması için devreye girerken, Özel İdare ekipleri, yolu iş makineleriyle küçük vasıtaların geçebileceği şekilde açtı. Tırlar ise uzun süre bölgede kurtarılmayı bekledi.