Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesinde dün meydana gelen olayda 14 aylık Murat Alparslan Deveci isimli bebek, elma diliminin nefes borusunu tıkaması sonucu yaşamını yitirmişti.
Minik bebeğin kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Atatürk Devlet Hastanesi’nde otopsi işlemi tamamlandı. Morg önünde acılı bekleyişini sürdüren aile, küçük tabuta konulan bebeğin cenazesini hastane morgundan aldı.
14 aylık bebeğin öğlen namazını müteakiben Kilimli ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.
Elma dilimiyle ölen bebeğin cenazesi morgdan alındı
18.10.2017 - 11:40 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ta elma diliminin nefes borusunu tıkaması nedeniyle hayatını kaybeden 14 aylık bebeğin otopsi işlemleri tamamlandı.
Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesinde dün meydana gelen olayda 14 aylık Murat Alparslan Deveci isimli bebek, elma diliminin nefes borusunu tıkaması sonucu yaşamını yitirmişti.
Etiketler : zonguldak,elma dilimi,nefes borusu,
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