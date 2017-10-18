Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Ilıkpınar Mahallesi’nde Suriye’den kaçak yollarla Türkiye giriş yapan 24 mülteciyi 23 FP 045 plakalı minibüste yakaladı. Kırıkhan Jandarma Komutanlığına getirilen kaçaklar, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.