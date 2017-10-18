Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Batakköy yolu Şehit Furkan Çelik Caddesinde dün yaşanan trafik kazasında, İbrahim Özarslan'ın (30) kullandığı otomobil karşı yönden gelen tır'la çarpışarak, yol kenarında bulunan mısır tarlasına uçmuş, feci kazada otomobil sürücüsü İbrahim Özarslan, Hümanur Soykan (17) ve Buse Sarem Gümüş (17) hayatını kaybetmişti. Meydana gelen trafik kazasında ölen 3 kişi için farklı camilerde cenaze namazı kılındı. İbrahim Özarslan Gazi Süleymanpaşa Camii, Hümanur Soykan Kuzuluk Orta Mahalle Camii ve Buse Sarem Gümüş Alaağaç Orta Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazelerde gözyaşları sel oldu. Kılınan cenaze namazlarının ardından 3 kişi gözyaşları içinde toprağa verildi.