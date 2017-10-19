Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kadri Güneri 17 Ekim Salı günü gece saatlerinde Ersoy Caddesi'ndeki evinden çıktığı sırada, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Olayda başına ve vücuduna mermi isabet eden Güneri, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Güneri, iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Güneri'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik kameraları inceleniyor

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı genişletti. Kadri Güneri'nin oturduğu apartmanda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, cinayeti işleyen zanlı veya zanlıların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.