Edinilen bilgiye göre, Kadri Güneri 17 Ekim Salı günü gece saatlerinde Ersoy Caddesi'ndeki evinden çıktığı sırada, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Olayda başına ve vücuduna mermi isabet eden Güneri, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Güneri, iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Güneri'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Güvenlik kameraları inceleniyor
Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı genişletti. Kadri Güneri'nin oturduğu apartmanda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, cinayeti işleyen zanlı veya zanlıların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Silahla vurulan şahıs yaşam mücadelesini kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde, evinde çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki Kadri Güneri, kaldırıldığı hastanede iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kadri Güneri 17 Ekim Salı günü gece saatlerinde Ersoy Caddesi'ndeki evinden çıktığı sırada, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Olayda başına ve vücuduna mermi isabet eden Güneri, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan Güneri, iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Güneri'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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