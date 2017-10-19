Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da, mermer, granit, traverten, bazalt, andazit gibi doğal taşların ve bunlardan oluşturulan artistik ve dekoratif çalışmaların sergilendiği Stone Design Show Fuarı, ANFAŞ Expo Center'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Mimar ve iç mimarların, 70’in üstünde mermer firmasıyla buluştuğu fuarda, en dikkat çeken ise Mersin’de faaliyet gösteren Ibla Mosaic adlı bir firmanın açtığı stant oldu. Türk padişahları ile Mustafa Kemal Atatürk’ün tablolarının yer aldığı stantta, özel olarak hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan tablosu, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Türkiye’nin farklı şehrinden temin edilip yaklaşık 10 binin üzerinde özel mozaik taşlarla oluşturulan tablo, 4 Suriyeli mermer ustası tarafından 600 saatte yapıldı. Üzerinde Türk bayrağının da yer aldığı 3 boyutlu tablonun bir diğer özelliği ise, taşların toplandığı 5 ayrı şehrin renklerinden oluşması.

"Tamamen el yapımı"



Tabloyla ilgili bilgi veren Ibla Mosaic Genel Müdürü Khaled Hammadi, taşların Mardin, Afyon, Gaziantep, İskenderun ve Silifke gibi önemli şehirlerden alındığını söyledi. Tablonun her şehre ait özel renkteki taşlarla oluşturulduğunu ve tamamen el yapımı olduğunu belirten Hammadi, "Türk toplumu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Suriye halkına yardım ettiği için bu tabloyu yaptık. Kesinlikle satılık değildir. Biz bu tablodan 2 tane yaptık ve birisini Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyoruz" dedi.

