Alınan bilgiye göre, bölgede göçmen kaçakçılığıyla mücadale çalışmalarını yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalya köyü yakınlarında operasyon düzenledi. Operasyonda, Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 42 Suriye uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular ifadelerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'de 42 yabancı uyruklu yakalandı
19.10.2017 - 16:41 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 42 yabancı uyruklu yakalandı.
Etiketler : çanakkale,kaçak,mülteci,yabancı,
512663 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/512663.aspx
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