Alınan bilgiye göre, bölgede göçmen kaçakçılığıyla mücadale çalışmalarını yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalya köyü yakınlarında operasyon düzenledi. Operasyonda, Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 42 Suriye uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular ifadelerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.