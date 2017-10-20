Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhane Üniversitesi ve Sanayi Kavşağı’nın kenarındaki çimenlik alanda piknik tüpü gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Gümüşhane-Trabzon ve Gümüşhane-Erzurum karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Bir süre bölgede incelemede bulunan emniyet güçleri, piknik tüpünü bomba olabileceği gerekçesiyle kontrollü şekilde fünye ile patlattı.

Üniversitenin Gümüşhanevi Kampüsü ana girişine yakın noktada öğrencilerin de yoğun olduğu saatte gerçekleştirilen operasyonda çevrede geniş güvenlik tedbirleri alınırken, özellikle meraklı vatandaşların bölgeye yaklaşması engellendi. Fünye ile patlatılan tüpün dolu olması büyük bir gürültüye sebep olurken, tüpün bölgede çalışanlar tarafından orada unutulduğu değerlendiriliyor.

Yaklaşık 20 dakika süren operasyonun ardından her iki karayolu da tekrar ulaşıma açıldı.