Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mustafa Sezen (65) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Dursunbey-İstasyon Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Sezen ile araçta bulunan İsmail Sabri Bursalı (62) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Sezen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursalı'nın ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Muhabir : Ramazan Atam