Alınan bilgiye göre, Mustafa Sezen (65) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Dursunbey-İstasyon Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Sezen ile araçta bulunan İsmail Sabri Bursalı (62) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Sezen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bursalı'nın ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Muhabir : Ramazan Atam
Balıkesir'de otomobil şarampole devrildi
21.10.2017 - 01:37 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 01:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Sezen (65) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Dursunbey-İstasyon Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Etiketler : balıkesir,kaza,trafik kazası,
513033 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/513033.aspx
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