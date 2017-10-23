Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köprülü Mahallesi'nde bulunan bir yakınının evine giden Kubilay M. (24) sigara içmek için terasa çıktı.

Kubilay M'yi bir süre sonra terasta baygın vaziyette bulan yakınları 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Kubilay M. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderildi.