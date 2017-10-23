Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir masaj  salonunda çalışan Yasemin S'yi (24) iş yerinden almaya gelen aile bireyleri ile kızın erkek arkadaşı Volkan G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan G, kuru sıkı tabancayla  rastgele ateş etti. Kavgada darbedilerek yaralanan Volkan G. ile kimliği henüz  belirlenemeyen bir kadın, Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine  olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 4'ü kadın 6 kişiyi gözaltına  aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.