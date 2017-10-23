Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir masaj salonunda çalışan Yasemin S'yi (24) iş yerinden almaya gelen aile bireyleri ile kızın erkek arkadaşı Volkan G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan G, kuru sıkı tabancayla rastgele ateş etti. Kavgada darbedilerek yaralanan Volkan G. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 4'ü kadın 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.