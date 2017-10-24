Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Akın Geliş (34) idaresindeki 16 JUA 37 plakalı otomobil, önce Erdoğan Ker Caddesi'nde seyir halindeki Gürsel Direk (51) idaresindeki 35 KE 670 plakalı otomobile, daha sonra yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü Direk, araçta bulunan eşi Hatice (40) ile çocukları Gülse (16), Mehmet Okan (15) ve Osman Direk (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.