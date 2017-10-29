Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir grup kaçağın yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılacağı bilgisi üzerine hareke geçti. Suriye uyruklu bir kişiyi takibe alan ekipler, saat 20.00 sıralarında Armutalan Mahallesi'ndeki bir apart otele operasyon düzenledi. Operasyonda, Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçme hazırlığında oldukları tespit edilen Suriye, Lübnan ve Filistin uyruklu 40 kaçak yakalandı. Organizatör olduğu düşünülen Suriyeli ile otel işletmecisi de gözaltına alındı. Kaçakları kaçırmada kullanılacağı tahmin edilen 2 şişme bota da el konuldu.

Kaçakları, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği kaydedildi.