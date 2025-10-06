Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Bu nasıl eğlence! Fayton çeken ata zorla alkol içirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'da sünnet düğünü için getirilen bir ata yemek tabağından alkol içirildi. Fayton çeken ata, sürekli alkollü içecek verildiği ve bağımlı hale getirildiği öğrenildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde oğluna sünnet düğününe fayton çağıran şahıs, ata alkollü içki içirdi. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler tepki çekerken sürekli alkollü içki verildiği için atın bağımlı hale geldiği öğrenildi.

Bu nasıl eğlence! Fayton çeken ata zorla alkol içirdiler - 1. Resim
Muğla'nın Yatağan ilçesinde C.Ö. isimli şahıs, oğlu için sünnet düğünü yaptı. Düğün programı kapsamında sünnet çocuğunu gezdirmesi için fayton çağırıldı.

Bu nasıl eğlence! Fayton çeken ata zorla alkol içirdiler - 2. Resim

Yatağan Ahmet Toksöz Caddesi'nde sünnet çocuğunu fayton ile taşıyacak olan ata, sahibi tarafından alkollü içecek verilmesi görenleri şaşırttı. Yemek tabağı içinde fayton atına alkol içirildiğini gören bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonuyla kaydetti. Tepki çeken olayın görüntüleri kameralara bu şekilde yansırken zavallı atın alkol bağımlısı yapıldığı görüldü.

zalim 6 Ekim 2025 17:27

seni Allah bildiği gibi yapsın.

