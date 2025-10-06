Karadeniz'in 'yok artık' dedirten tadı! Çorbası, sarması, dolması derken...

Çorbası, sarması, haşlaması derken kara lahana şimdi de kahvaltı sofralarında yerini aldı.

Rize'de yöresel tatları ön plana çıkarmasıyla tanınan işletmeci Süleyman Tarakçı, kara lahananın hak ettiği değeri görmediğini belirterek bu algıyı kırmak adına farklı ürün denemeleri yaptıklarını ifade etti. Bu çabanın sonucunda ise kara lahana reçeli ortaya çıktı.

"KARA LAHANA BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Kara lahananın Doğu Karadeniz mutfağındaki önemine dikkat çeken Tarakçı, "Kara lahana bizim kırmızı çizgimiz. Ancak yıllar içinde bazı önyargılar oluştu. Biz de bu algıyı değiştirmek istedik. Geçtiğimiz yıl noter huzurunda reçelin tadım testlerini yaptık, gelen misafirlerimize denettik ve olumlu geri dönüşler aldık. Bu da bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi" dedi.

TAZE YAPRAKLARLA ÖZENLİ HAZIRLIK

Kara lahana reçelinin üretim sürecini de paylaşan Tarakçı, özellikle 14-18 santimetre uzunluğundaki taze yaprakların kullanıldığını söyledi. Tarakçı, "Önce lahanayı haşlıyoruz, ardından rengini koruması için soğuk sudan geçiriyoruz. Şerbetini limon ve portakal suyuyla birlikte hazırlıyoruz. Tüm malzemeler bir araya geldikten sonra kaynatıyoruz ve reçelimiz hazır hale geliyor" diye konuştu.

TEREYAĞIYLA HARİKA BİR UYUM YAKALADI

Tat olarak oldukça aromatik ve farklı bir deneyim sunduğunu belirten Tarakçı, reçelin özellikle tereyağı ile birlikte tüketilmesini tavsiye etti. "Kaymak mı, tereyağı mı diye denedik" diyen işletmeci, "Tereyağıyla harika bir uyum yakaladı. Aroması çok yüksek ve duyusal olarak oldukça zengin. İlk başta tereddüt edenler oldu ama tadan herkes beğendi. Şu anda menümüzde yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

RİZELİLERDEN TAM NOT

