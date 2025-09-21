Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Rize'de eylülde 20 santim kar! Erken gelen kış küçükbaşı vurdu

Rize'de eylülde 20 santim kar! Erken gelen kış küçükbaşı vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Rize&#039;de eylülde 20 santim kar! Erken gelen kış küçükbaşı vurdu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize’nin merkezinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Avusor Yaylası’nda şiddetini artıran kar nedeniyle 500 küçükbaş hayvan mahsur kaldı. Hayvanların sahibi İsmail Yılmaz’ın yardım çağrısına kulak veren Muhammet Kesici, hayvanları güvenli alana ulaştırarak kurtardı.

Rize geneli iki gündür sağanak yağışla mücadele ediyor. Kentte yağış nedeniyle neredeyse taş üstünde taş kalmazken yüksek kesimler ise kara teslim oldu.  

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU

Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yayla yaşamını olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Avusor Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıksız süren kar yağışı, bölgede 20 santimetreyi bulan kar kalınlığına ulaştı.

Rize'de eylülde 20 santim kar! Erken gelen kış küçükbaşı vurdu - 1. Resim

MUHAMMET KESİCİ İMDATLARINA YETİŞTİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle merada otlayan yaklaşık 500 küçükbaş hayvan mahsur kaldı. Küçükbaş hayvanların sahibi İsmail Yılmaz, sabah saatlerinde kar yağışının artmasıyla birlikte hayvanlarının yaylada mahsur kaldığını ifade ederek yardım çağrısında bulundu. Yılmaz'ın çağrısına bölge halkından Muhammet Kesici karşılık verdi.

Rize'de eylülde 20 santim kar! Erken gelen kış küçükbaşı vurdu - 2. Resim

Kar yağışı altında yaylaya çıkan Kesici, hayvanların bulunduğu alanı tespit ederek onları güvenli bir bölgeye yönlendirdi. Hayvanlar meradan çıkarılarak korunaklı alana alındı. Ayrıca hayvanların soğuktan etkilenmemesi için yem desteği de sağlandı.

Yardım çalışmalarının ardından açıklama yapan Muhammet Kesici, "İsmail kardeşimizin yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan 500 küçükbaş hayvanlarını güvenli alana alarak kurtardık. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Kar yağışı bölgede hayatı zorlaştırsa da dayanışma ile bu sıkıntıları aşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pembe aşkı hayatını kararttı! Ölüm, mevlit, düğün hiç birine gidemiyor...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pembe aşkı hayatını kararttı! Ölüm, mevlit, düğün hiç birine gidemiyor... - YaşamÖlüm, mevlit, düğün hiç birine gidemiyor...Karadeniz'e kar yağdı, 4 il beyaza büründü! Bölge halkı pazar sabahına şahane manzara ile uyandı - YaşamFotoğraflar az önce geldi, 4 ile birden kar yağdı!Afetin vurduğu Rize ve Artvin için yeni uyarı! Meteoroloji kritik saati duyurdu - YaşamKritik saat açıklandı, herkes dikkat kesildiHeyelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular! - YaşamHeyelanın altında kalmaktan son anda kurtuldular!Tarihi köprü yerle bir oldu! Artvin sel felaketine teslim - YaşamTarihi köprü yerle bir oldu! Sel hayatı felç ettiKaraman'da açılış izdihamı! Polis bile ezilme tehlikesi geçirdi - YaşamAçılış izdihama neden oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...